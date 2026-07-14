Главный ж/д вокзал Праги эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Чрезвычайное происшествие произошло в Чехии. Из-за сообщения о бомбе эвакуировали главный железнодорожный вокзал Праги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Временно было остановлено движение поездов, электрички проезжали мимо перронов, не останавливаясь. Здание оцепили, там работали саперы и кинологи. После нескольких часов тщательных поисков взрывное устройство обнаружено не было.

Работа вокзала возвращается в штатный режим. Полиция выясняет, откуда поступило сообщение об опасности. Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.