Прямой эфир

Главный ж/д вокзал Праги эвакуировали из-за сообщения о бомбе

14 июля 2026 10:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Чрезвычайное происшествие произошло в Чехии. Из-за сообщения о бомбе эвакуировали главный железнодорожный вокзал Праги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Временно было остановлено движение поездов, электрички проезжали мимо перронов, не останавливаясь. Здание оцепили, там работали саперы и кинологи. После нескольких часов тщательных поисков взрывное устройство обнаружено не было. 

Работа вокзала возвращается в штатный режим. Полиция выясняет, откуда поступило сообщение об опасности. Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы. 

Агенты службы иммиграции и таможенного контроля США застрелили мужчину.

# Чехия # ЧП

Другие новости рубрики

Все новости
В Литве прошли масштабные учения ВВС НАТО
14 июля 2026 10:39

В Литве прошли масштабные учения ВВС НАТО

Индонезия ввела обязательное использование биодизеля из пальмового масла
14 июля 2026 08:07

Индонезия ввела обязательное использование биодизеля из пальмового масла

ФСБ России предотвратила теракт с украинскими FPV-дронами в Подмосковье
14 июля 2026 08:01

ФСБ России предотвратила теракт с украинскими FPV-дронами в Подмосковье