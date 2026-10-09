Новости по тегу #Чехия

На одном из полигонов военные проверяют в деле прототипы наземных и воздушных комплексов, которым в будущем предстоит выполнять наиболее рискованные операции.
В центре чешской столицы собрались тысячи человек против действий кабмина и премьер‑министра страны Андрея Бабиша.
Один из вагонов сошел с рельсов, движение поездов на участке остановлено.
За первый квартал 2026 года число новорожденных снизилось на 6 %, а показатель рождаемости упал до уровня чуть более одного ребенка на женщину.
После нескольких часов тщательных поисков взрывное устройство обнаружено не было.
Участники акций выразили несогласие с проектом закона, который предусматривает финансирование национального радио и телевидения из государственного бюджета.
В Чехии уровень рождаемости опустился до показателей XVIII века: в 2025 году на свет появилось всего около 80 тысяч детей.
Об этом говорят результаты опроса, проведенного Национальным центром изучения общественного мнения.
По данным полиции, стрелком оказался местный житель. Он открыл огонь прямо во время заседания, после чего покончил с собой.
В результате один человек погиб на месте, еще шестеро ранены, причем состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.
В компании заявили о сокращении спроса и неконкурентоспособности с зарубежным углем, что связано с экономической трансформацией: страна переходит к более чистым источникам энергии.
Возмущение вызвало распоряжение главы кабмина назначить министром окружающей среды скандально известного лидера партии автомобилистов, которая выступает против климатических и экологических норм ЕС.
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