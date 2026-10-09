Прямой эфир

Новости по тегу #Чехия

Чехия совместно с США проводят масштабные испытания боевых роботов и БПЛА
09 октября 2026 07:21

Чехия совместно с США проводят масштабные испытания боевых роботов и БПЛА

В Праге прошла масштабная антиправительственная акция
29 сентября 2026 08:27

В Праге прошла масштабная антиправительственная акция

Пассажирский поезд столкнулся с грузовым автомобилем в Чехии – есть пострадавшие
24 июля 2026 05:59

Пассажирский поезд столкнулся с грузовым автомобилем в Чехии – есть пострадавшие

Чехия второй год фиксирует рекордное падение рождаемости
16 июля 2026 06:33

Чехия второй год фиксирует рекордное падение рождаемости

Главный ж/д вокзал Праги эвакуировали из-за сообщения о бомбе
14 июля 2026 10:49

Главный ж/д вокзал Праги эвакуировали из-за сообщения о бомбе

В Чехии прошли многочисленные акции протеста за независимость СМИ
18 мая 2026 07:49

В Чехии прошли многочисленные акции протеста за независимость СМИ

В Чехии зафиксирован антирекорд рождаемости за всю историю наблюдений
01 апреля 2026 07:17

В Чехии зафиксирован антирекорд рождаемости за всю историю наблюдений

Большинство жителей Чехии не верят в боеспособность Вооружённых Сил страны
23 февраля 2026 13:45

Большинство жителей Чехии не верят в боеспособность Вооружённых Сил страны

В Чехии продолжается расследование нападения: погиб один человек, ещё шестеро получили ранения
20 января 2026 07:37

В Чехии продолжается расследование нападения: погиб один человек, ещё шестеро получили ранения

В чешском городе Хрибска произошло вооружённое нападение на здание муниципалитета
20 января 2026 05:43

В чешском городе Хрибска произошло вооружённое нападение на здание муниципалитета

В Чехии закрывается последняя угольная шахта
19 января 2026 07:24

В Чехии закрывается последняя угольная шахта

В Чехии студенты вышли на протесты после первых назначений в правительстве
11 декабря 2025 07:29

В Чехии студенты вышли на протесты после первых назначений в правительстве