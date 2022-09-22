Отключение теплиц не помогло. Производство продуктов в Польше придётся ограничить

В первую очередь сократится экспорт продукции. Но для государства это вопрос второй. Хватило бы еды внутри страны. Ведь из-за огромных затрат в сельском хозяйстве и тревоги местных фермеров производство продуктов в Польше, возможно, придется ограничить. Сегодняшнее экономическое положение страны – последствия антироссийских санкций, в результате которых к тому же пропали удобрения. Так необходимые в момент, когда объемы продукции и так сокращаются, а аграриям нужна всевозможная поддержка для сохранения урожая. Оказывается, советы по экономии, типа отключения теплиц, вообще не помогают.

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