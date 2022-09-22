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Энергокризис уничтожает мелкие и средние предприятия Италии

22 сентября 2022 13:09
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Новости Италии. Энергокризис практически уничтожает мелкие и средние предприятия Италии. Так, только в одном из развитых промышленных районов страны Ломбардии на пороге банкротства оказались более 16 тысяч фирм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Энергокризис уничтожает мелкие и средние предприятия Италии-1

Многие компании вынуждены сокращать работников либо урезать им зарплаты. Одно из предприятий только за неделю отправило в вынужденный отпуск около полутысячи сотрудников. Растет безработица, а количество временных контрактов достигло самого высокого уровня за 45 лет. Все эти проблемы заставляют тысячи молодых итальянцев искать лучшие перспективы за границей.

# Кризис в ЕС # Новости Италии # Фотофакт

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