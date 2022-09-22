В Литве цены на газ вырастут на 80%

Новости Литвы. В Литве цены на газ для населения в 2023 году могут вырасти на 80 %. Об этом заявили в правительстве страны. Правда, чтобы снизить шоковый эффект от этой новости, власти пообещали сделать это в два этапа. На 40 % увеличить стоимость в первом полугодии и на столько же во втором, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.