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В Литве цены на газ вырастут на 80%

22 сентября 2022 08:23
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Новости Литвы. В Литве цены на газ для населения в 2023 году могут вырасти на 80 %. Об этом заявили в правительстве страны. Правда, чтобы снизить шоковый эффект от этой новости, власти пообещали сделать это в два этапа. На 40 % увеличить стоимость в первом полугодии и на столько же во втором, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Литве цены на газ вырастут на 80%-1

И чтобы окончательно успокоить людей, даже пообещали их материально поддержать. На это планируется выделить более миллиарда евро. Но каким будет размер компенсации и хватит ли ее людям, неизвестно. Об этом пока не знают даже в правительстве. Министры финансов и энергетики говорят, что все станет ясно после подготовки проекта бюджета на будущий год.

# Газ # Новости Литвы # Фотофакт

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