В США срочно ищут специалиста по санкциям

Кандидату обещают платить ни много ни мало 12,5 тысячи долларов в месяц. За эти деньги он должен определить, чем опасны для Вашингтона новые вводимые им санкции, после предоставить анализ побочных эффектов для фирм и отраслей. Работа довольно сложная, так как в результате слишком частого введения ограничений против тех или иных стран они превратились в очень запутанную систему, которой сложно управлять и которую практически невозможно отменить.