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В США срочно ищут специалиста по санкциям

22 сентября 2022 13:10
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Новости США. В США срочно ищут специалиста по санкциям. Соответствующую вакансию опубликовало Министерство финансов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США срочно ищут специалиста по санкциям-1

Кандидату обещают платить ни много ни мало 12,5 тысячи долларов в месяц. За эти деньги он должен определить, чем опасны для Вашингтона новые вводимые им санкции, после предоставить анализ побочных эффектов для фирм и отраслей. Работа довольно сложная, так как в результате слишком частого введения ограничений против тех или иных стран они превратились в очень запутанную систему, которой сложно управлять и которую практически невозможно отменить.

# Санкции # Новости США # Фотофакт

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