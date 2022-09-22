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Испанцы вместо душа начали ополаскиваться водой из чайника

22 сентября 2022 12:28
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Новости Испании. Испанцы начали потуже затягивать пояса. Стремительный рост инфляции и стоимости электроэнергии ускорили откат в уровне жизни. По данным национального союза потребителей, если раньше обычная семья платила за электричество 780 евро в год, то теперь эта сумма выросла до 1 371 евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Испанцы вместо душа начали ополаскиваться водой из чайника-1

Это отразилось на стоимости продуктов питания. За год они подорожали более чем на 15 %. Союз потребителей изучил ассортимент более 1 000 супермаркетов и выяснил, что около 300 продуктов подорожали на 94 %. В этих условиях люди вынуждены учиться экономить. Например, покупают товары дешевых брендов либо вместо душа ополаскиваются горячей водой из чайника. Как заявили в испанском союзе потребителей, это ярко показывает, как далеко зашел кризис.

# Кризис в ЕС # Новости Испании # Фотофакт

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