Испанцы вместо душа начали ополаскиваться водой из чайника

Новости Испании. Испанцы начали потуже затягивать пояса. Стремительный рост инфляции и стоимости электроэнергии ускорили откат в уровне жизни. По данным национального союза потребителей, если раньше обычная семья платила за электричество 780 евро в год, то теперь эта сумма выросла до 1 371 евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это отразилось на стоимости продуктов питания. За год они подорожали более чем на 15 %. Союз потребителей изучил ассортимент более 1 000 супермаркетов и выяснил, что около 300 продуктов подорожали на 94 %. В этих условиях люди вынуждены учиться экономить. Например, покупают товары дешевых брендов либо вместо душа ополаскиваются горячей водой из чайника. Как заявили в испанском союзе потребителей, это ярко показывает, как далеко зашел кризис.