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Австрия отказалась поддержать газовые санкции против России

22 сентября 2022 16:41
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В Евросоюзе наступил очередной разлад. Австрия отказалась поддержать газовые санкции против России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Австрия отказалась поддержать газовые санкции против России-1

Позицию по этому вопросу высказал глава австрийского МИД Александер Шалленберг. Он намекнул, что уже введенных антироссийских ограничений достаточно и все шесть пакетов требуют доработки, а не очередной волны. Поэтому новым газовым санкциям Австрия, цитата, «скажет четкое нет». Напомним, ранее Евросоюз не смог договориться о введении потолка цен на голубое топливо. Ряд стран отказался принять подобные меры.

# Международная политика # Александер Шалленберг # Новости Австрии # Фотофакт

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