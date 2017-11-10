«Остроумный хроникер эпохи»: мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал смерть Задорнова

Новости России. 10 ноября стало известно о смерти Михаила Задорнова. Известный сатирик умер на 70-м году жизни.
Писатель боролся с онкологическим заболеванием.
Иосиф Кобзон: Трагично, что такие люди уходят.
Свои соболезнования семье Михаила Здорнова выразил мэр Москвы Сергей Собянин. Он назвал сатирика «незаурядным артистом».
Михаил Задорнов на сцене и за кулисами: каким запомнят известного сатирика
Поклонники сатирика опечалены новостью о его смерти. Они поблагодарили Задорнова за то, что он продлевал зрителям жизнь своим юмором и пытливым умом.
«Аплодисменты ещё долго будут звучать в твой адрес» – реакция социальных сетей на смерть известного сатирика.