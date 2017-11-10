«Остроумный хроникер эпохи»: мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал смерть Задорнова

Новости России. 10 ноября стало известно о смерти Михаила Задорнова. Известный сатирик умер на 70-м году жизни.

Михаил Задорнов на сцене и за кулисами: каким запомнят известного сатирика

Поклонники сатирика опечалены новостью о его смерти. Они поблагодарили Задорнова за то, что он продлевал зрителям жизнь своим юмором и пытливым умом.