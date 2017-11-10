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«Остроумный хроникер эпохи»: мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал смерть Задорнова

10 ноября 2017 09:11
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Новости России. 10 ноября стало известно о смерти Михаила Задорнова. Известный сатирик умер на 70-м году жизни.

Писатель боролся с онкологическим заболеванием.

Иосиф Кобзон: Трагично, что такие люди уходят.

Свои соболезнования семье Михаила Здорнова выразил мэр Москвы Сергей Собянин. Он назвал сатирика «незаурядным артистом».

«Остроумный хроникер эпохи»: мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал смерть Задорнова-1

Михаил Задорнов на сцене и за кулисами: каким запомнят известного сатирика

Поклонники сатирика опечалены новостью о его смерти. Они поблагодарили Задорнова за то, что он продлевал зрителям жизнь своим юмором и пытливым умом.

«Аплодисменты ещё долго будут звучать в твой адрес» – реакция социальных сетей на смерть известного сатирика.

# Сергей Собянин # Фотофакт # Некролог # Михаил Задорнов

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