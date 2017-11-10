Умер сатирик Михаил Задорнов

Новости России. На 70-м году жизни умер писатель и сатирик Михаил Задорнов.

Как сообщают «Известия», сатирик долгое время болел. У него было обнаружено онкологическое заболевание. Летом 2016 года произошло обострение болезни и писатель отменил гастроли.

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подтвердил в беседе с RT народный артист СССР Иосиф Кобзон.

Иосиф Кобзон:

Он был абсолютно неизлечим, у него были поражены оба полушария мозга. Вчера вечером он скончался. Очень жаль. Он был честным голосом, без всякой политики. Трагично, что такие люди уходят.

Михаил Задорнов родился 21 июля 1948 года в Латвии. Юморист стал известным благодаря монологам на телевидении на злоболневные темы. Он является автором сатирических сборников.