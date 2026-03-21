Новости по тегу #Сергей Собянин

Собянин: ПВО сбила более 30 дронов ВС Украины на подлете к Москве с начала суток.
Стороны намерены и дальше плотно работать в сферах медицины и образования, а также на уровне городских районов. Также Владимир Кухарев и Сергей Собянин подтвердили намерение сохранять контакты и в рамках производственной кооперации.
«Эта встреча даст толчок отношений не только между Москвой и Минском, но и в целом между Москвой и Республикой Беларусь».
«Думаю, рано или поздно Европа откроется для нас».
Как отмечалось ранее, в 2023-м объемы взаимной торговли составили более 6 миллиардов долларов, по итогам 10 месяцев 2024 года этот уровень уже достигнут.
Силы ПВО РФ ликвидировали 32 украинских дрона, летевших на Москву.
11 октября 2026 19:35
11 октября 2026 19:25
11 октября 2026 19:15
11 октября 2026 18:55
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:14
11 октября 2026 18:00