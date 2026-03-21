Прямой эфир

Новости по тегу #Сергей Собянин

Киев попытался атаковать Москву беспилотниками
21 марта 2026 13:00

Киев попытался атаковать Москву беспилотниками

Главы Минска и Москвы подписали ряд двусторонних документов
23 декабря 2024 17:38

Главы Минска и Москвы подписали ряд двусторонних документов

Собянин: за последние два года товарооборот Москвы и Беларуси вырос на 30 %
23 декабря 2024 13:34

Собянин: за последние два года товарооборот Москвы и Беларуси вырос на 30 %

Лукашенко – Собянину: Европа не может существовать без Беларуси и России
23 декабря 2024 11:03

Лукашенко – Собянину: Европа не может существовать без Беларуси и России

Лукашенко: в 2024 году мы замахнулись на товарооборот в 7 млрд долларов
23 декабря 2024 10:55

Лукашенко: в 2024 году мы замахнулись на товарооборот в 7 млрд долларов

Собянин: средства ПВО РФ уничтожили 32 украинских БПЛА
10 ноября 2024 11:19

Собянин: средства ПВО РФ уничтожили 32 украинских БПЛА

Задержаны 11 человек! Что известно о теракте в «Крокусе» – последние данные о происшествии
23 марта 2024 16:59

Задержаны 11 человек! Что известно о теракте в «Крокусе» – последние данные о происшествии

Минобороны РФ: средства ПВО уничтожили дроны над Московской и Ленинградской областями
18 января 2024 07:23

Минобороны РФ: средства ПВО уничтожили дроны над Московской и Ленинградской областями

Собянин: для уборки снега в Москве привлекут дополнительно 12 тысяч человек
27 ноября 2023 12:11

Собянин: для уборки снега в Москве привлекут дополнительно 12 тысяч человек

Собянин: летевший к Москве беспилотник сбит средствами ПВО РФ в районе Электростали
20 ноября 2023 07:28

Собянин: летевший к Москве беспилотник сбит средствами ПВО РФ в районе Электростали

Собянин рассказал о выставке-форуме «Россия», которая откроется на ВДНХ 4 ноября
31 октября 2023 09:17

Собянин рассказал о выставке-форуме «Россия», которая откроется на ВДНХ 4 ноября

Собянин заявил, что на ВДНХ в Москве пройдет международная выставка-форум «Россия»
27 октября 2023 10:02

Собянин заявил, что на ВДНХ в Москве пройдет международная выставка-форум «Россия»