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Михаил Задорнов на сцене и за кулисами: каким запомнят известного сатирика

10 ноября 2017 10:18
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Новости России. 10 ноября стало известно, что на 70-м году ушел из жизни писатель-сатирик Михаил Задорнов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последние годы артист боролся с тяжелой болезнью. Он проходил курс лечения от рака.

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Но предпринятые врачами меры не принесли результата, и этой осенью Михаил Задорнов сообщил, что намерен отказаться от дальнейшего лечения, чтобы побыть в кругу родных.

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Широкую известность писатель приобрел как автор сатирических монологов, с которыми он много выступал на телевидении.

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# общество # Некролог

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