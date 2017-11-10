В Венесуэле открыли социальные объекты, которые строили белорусы

Новости Беларуси. В Венесуэле торжественно открыты социальные объекты, на возведении которых трудились белорусские специалисты. В штате Арагуа благодаря нашим строителям теперь есть детский сад, школа и лицей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В скором времени здесь появятся и другие объекты, которые возводятся в стране по программе Великая миссия «Жилье Венесуэлы».

Напомним, за последние годы по белорусской технологии в стране организовано производство дорожно-строительной техники, открыт крупнейший в Латинской Америке кирпичный завод, построены сотни тысяч квадратных метров жилья.