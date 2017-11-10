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В Венесуэле открыли социальные объекты, которые строили белорусы

10 ноября 2017 08:46
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Новости Беларуси. В Венесуэле торжественно открыты социальные объекты, на возведении которых трудились белорусские специалисты. В штате Арагуа благодаря нашим строителям теперь есть детский сад, школа и лицей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В скором времени здесь появятся и другие объекты, которые возводятся в стране по программе Великая миссия «Жилье Венесуэлы».

Напомним, за последние годы по белорусской технологии в стране организовано производство дорожно-строительной техники, открыт крупнейший в Латинской Америке кирпичный завод, построены сотни тысяч квадратных метров жилья.

# Беларусь-Венесуэла

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