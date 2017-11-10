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Число погибших от взрыва в Ижевске возросло до 6 человек: поиски людей под завалами продолжаются

10 ноября 2017 08:15
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Новости России. В Ижевске не прекращаются работы на месте обрушения жилого дома. Число жертв возросло до 6 человек. Среди погибших двое детей – 13-летний подросток и 8-летняя девочка (подробности).

Еще трое подростков пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Специалисты продолжают разбирать завалы. Жители Ижевска, неравнодушные к трагедии, оказывают посильную помощь.

Напомним, ЧП произошло накануне днем. По предварительной версии, в здании взорвался баллон с газом, после чего обрушился целый подъезд. По факту выполнения работ, не отвечающих безопасности, возбуждено уголовное дело.

# Обрушение дома

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