Число погибших от взрыва в Ижевске возросло до 6 человек: поиски людей под завалами продолжаются

Новости России. В Ижевске не прекращаются работы на месте обрушения жилого дома. Число жертв возросло до 6 человек. Среди погибших двое детей – 13-летний подросток и 8-летняя девочка (подробности).

Еще трое подростков пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Специалисты продолжают разбирать завалы. Жители Ижевска, неравнодушные к трагедии, оказывают посильную помощь.

Напомним, ЧП произошло накануне днем. По предварительной версии, в здании взорвался баллон с газом, после чего обрушился целый подъезд. По факту выполнения работ, не отвечающих безопасности, возбуждено уголовное дело.