«Они за пределами американской мечты». Политолог из США рассказал, чего боятся демократы и есть ли шанс на выборах у Трампа

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. «Они за пределами американской мечты». Чего боятся американцы?

Надежда Сасс, СТВ:

Хотела бы подключить к нашему эфиру политического эксперта из Соединенных Штатов Америки Тодда Хендрикса. Мистер Хендрикс, очень рада вас видеть и слышать. Когда я смотрю на результаты выборов в Соединенных Штатах, я вспоминаю, как в Вашингтоне я говорила с чернокожим водителем такси об антироссийской повестке демократической партии. И он мне ответил: «Знаете, я не очень интересуюсь расизмом. То, что меня волнует, что у моих детей нет денег на то, чтобы учиться в колледже, а цены на бензин сейчас такие, что мне приходится работать вдвое больше, чем несколько лет назад, чтобы заработать те же деньги. Вот такой расизм меня волнует». И несмотря на это столько белых американцев голосуют за демократов, которым неважно, какие повседневные тяготы волнуют несчастных афроамериканцев. Почему это происходит, может, вы сможете объяснить?

Тодд Хендрикс, политический эксперт (США):

Я думаю, что большая часть национальных меньшинств чувствуют, что они за пределами американской мечты. И одна из задач этих выборов доказать, что американцы не до конца уверены ни в одной из двух ведущих партий в плане будущего. Думаю, что большая часть людей боится будущего, инфляции, боится, что не смогут платить по счетам. И это важнее, чем что бы то ни было еще. Почему демократы закрывают глаза на важные для страны вопросы? Надежда Сасс:

Я не могу не спросить об абортах. Как образом демократам удается сделать этот вопрос для миллионов американцев более важным, чем кризис прожиточного минимума и резкий рост преступности? С нашей стороны Атлантики это выглядит странно.

Тодд Хендрикс:

Да, я думаю, что они достаточно успешно сделали из вопроса абортов вопрос о правах женщин в целом. Они все еще боятся, что произойдет такая ситуация, в которой ситуация станет неподконтрольной, и это очень жесткий и болезненный вопрос для американского общества. Будет ли Трамп быть кандидатом от республиканцев? Надежда Сасс:

И последний вопрос: кто, как вы думаете, станет кандидатом в президенты от Республиканской партии в 2024 году?