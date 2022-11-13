Прямой эфир

«Они за пределами американской мечты». Политолог из США рассказал, чего боятся демократы и есть ли шанс на выборах у Трампа

13 ноября 2022 18:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

«Они за пределами американской мечты». Чего боятся американцы?

«Они за пределами американской мечты». Политолог из США рассказал, чего боятся демократы и есть ли шанс на выборах у Трампа-1

Надежда Сасс, СТВ:
Хотела бы подключить к нашему эфиру политического эксперта из Соединенных Штатов Америки Тодда Хендрикса. Мистер Хендрикс, очень рада вас видеть и слышать. Когда я смотрю на результаты выборов в Соединенных Штатах, я вспоминаю, как в Вашингтоне я говорила с чернокожим водителем такси об антироссийской повестке демократической партии. И он мне ответил: «Знаете, я не очень интересуюсь расизмом. То, что меня волнует, что у моих детей нет денег на то, чтобы учиться в колледже, а цены на бензин сейчас такие, что мне приходится работать вдвое больше, чем несколько лет назад, чтобы заработать те же деньги. Вот такой расизм меня волнует». И несмотря на это столько белых американцев голосуют за демократов, которым неважно, какие повседневные тяготы волнуют несчастных афроамериканцев. Почему это происходит, может, вы сможете объяснить?

«Они за пределами американской мечты». Политолог из США рассказал, чего боятся демократы и есть ли шанс на выборах у Трампа-4

Тодд Хендрикс, политический эксперт (США):
Я думаю, что большая часть национальных меньшинств чувствуют, что они за пределами американской мечты. И одна из задач этих выборов доказать, что американцы не до конца уверены ни в одной из двух ведущих партий в плане будущего. Думаю, что большая часть людей боится будущего, инфляции, боится, что не смогут платить по счетам. И это важнее, чем что бы то ни было еще.

Почему демократы закрывают глаза на важные для страны вопросы?

Надежда Сасс:
Я не могу не спросить об абортах. Как образом демократам удается сделать этот вопрос для миллионов американцев более важным, чем кризис прожиточного минимума и резкий рост преступности? С нашей стороны Атлантики это выглядит странно.

«Они за пределами американской мечты». Политолог из США рассказал, чего боятся демократы и есть ли шанс на выборах у Трампа-7

Тодд Хендрикс:
Да, я думаю, что они достаточно успешно сделали из вопроса абортов вопрос о правах женщин в целом. Они все еще боятся, что произойдет такая ситуация, в которой ситуация станет неподконтрольной, и это очень жесткий и болезненный вопрос для американского общества.

Будет ли Трамп быть кандидатом от республиканцев?

Надежда Сасс:
И последний вопрос: кто, как вы думаете, станет кандидатом в президенты от Республиканской партии в 2024 году?

«Они за пределами американской мечты». Политолог из США рассказал, чего боятся демократы и есть ли шанс на выборах у Трампа-10

Тодд Хендрикс:
Два года в политике – это целая жизнь. Может многое произойти, но я думаю, что Дональд Трамп выставит свою кандидатуру.

Надежда Сасс:
Я знаю, что вы голосовали за республиканцев, правда ли это?

Тодд Хендрикс:
Да, я консервативных взглядов. Рад был с вами пообщаться, надеюсь, что вернусь в эту студию еще.

«Они за пределами американской мечты». Политолог из США рассказал, чего боятся демократы и есть ли шанс на выборах у Трампа-13

Читайте также:  

Доллар всегда будет резервной валютой и почему? Дискуссия политологов

Почему предварительные результаты выборов в Конгресс удивляют американцев? Рассказали политологи  

«Трамп больше не возьмет власть». О предварительных результатах выборов в Конгресс США 

# Международная политика # Надежда Сасс # Тодд Хендрикс # Дональд Трамп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Холодильник всё жёстче начинает напоминать американцам, что гегемоном быть непросто». Почему в США так растут цены?
13 ноября 2022 18:31

«Холодильник всё жёстче начинает напоминать американцам, что гегемоном быть непросто». Почему в США так растут цены?

Почему предварительные результаты выборов в Конгресс удивляют американцев? Рассказали политологи
13 ноября 2022 18:18

Почему предварительные результаты выборов в Конгресс удивляют американцев? Рассказали политологи

«Трамп больше не возьмёт власть». О предварительных результатах выборов в Конгресс США
13 ноября 2022 18:10

«Трамп больше не возьмёт власть». О предварительных результатах выборов в Конгресс США