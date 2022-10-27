«Она молодец». Узнали, как себя чувствует попавшая под обстрел 16-летняя журналистка ТРК «Таврия»

Кирилл Стремоусов, заместитель главы ВГА Херсонской области:

У Влады Луговской самочувствие нормальное, она молодец. Она с первых дней была с нами. Девочка, которая не побоялась всех угроз, которые были. Пока у нее все хорошо, все отлично, она находится в больнице, в безопасности, о ней заботятся. Даже не сомневаюсь, что она вернется в наш строй. Не вернуть ребят, которые погибли. Погиб режиссер Олег Клоков, он из Москвы, недавно приехал, очень опытный журналист. Но вот так бывает: на войне, как на войне. Но подлый обстрел именно журналистов был специально спровоцирован, чтобы было как можно больше жертв с тем, что наш телеканал собирался по крупицам, мы создаем его практически с нуля, для нас это большая потеря каждый человек. Аппаратура оказалась под обстрелами. Пытаемся все возобновить. Спасибо Республике Крым, которая максимально нам помогает с первых дней, лично Сергею Валерьевичу Аксенову, который дает массу указаний и распоряжений, чтобы мы могли дальше вещать и работать. Я думаю, с понедельника вещание продолжится.

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