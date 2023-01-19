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НАТО наращивает военный потенциал в Польше и странах Балтии

19 января 2023 18:05
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Ситуация у белорусских рубежей остается напряженной. НАТО продолжает активно наращивать свой военный потенциал в странах Балтии и Польше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

НАТО наращивает военный потенциал в Польше и странах Балтии-1

Так, в Эстонию направлены четыре ударных вертолета и два морских, а также три тяжелых транспортных вертолета. Еще несколько партий военной техники доставили в Нидерланды и Данию. Оттуда их отправят в Восточную Европу. При этом уже сейчас в странах Балтии и Польше на постоянной дислокации находятся более 10 тысяч натовских солдат. Помимо этого, каждый месяц в регион для учений прибывают еще несколько тысяч военнослужащих. И это явно не предел.

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# НАТО # Фотофакт

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