20 млрд от ВВП Польши пойдут на оборону. Жители страны недовольны решением властей

Новости Польши. Польша в 2023 году потратит на оборону более 20 миллиардов долларов. Это примерно 4 % от ВВП. Об этом заявил президент этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его словам, Варшава уже начала крупные закупки вооружений. Речь идет об американских и южнокорейских танках, а также о самолетах и ракетных установках. При этом усилить свой военный потенциал Польша планирует и за счет украинцев. Экс-советник Министерства национальной обороны предложил мобилизовать украинских беженцев, которые переехали в Европу после начала спецоперации. Вот только сами поляки недовольны военными амбициями своего правительства. Поскольку людей больше волнуют проблемы, связанные с экономикой и ухудшением жизни, а не оборонный бюджет.