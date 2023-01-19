Прямой эфир

20 млрд от ВВП Польши пойдут на оборону. Жители страны недовольны решением властей

19 января 2023 18:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Польши. Польша в 2023 году потратит на оборону более 20 миллиардов долларов. Это примерно 4 % от ВВП. Об этом заявил президент этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

20 млрд от ВВП Польши пойдут на оборону. Жители страны недовольны решением властей-1

По его словам, Варшава уже начала крупные закупки вооружений. Речь идет об американских и южнокорейских танках, а также о самолетах и ракетных установках. При этом усилить свой военный потенциал Польша планирует и за счет украинцев. Экс-советник Министерства национальной обороны предложил мобилизовать украинских беженцев, которые переехали в Европу после начала спецоперации. Вот только сами поляки недовольны военными амбициями своего правительства. Поскольку людей больше волнуют проблемы, связанные с экономикой и ухудшением жизни, а не оборонный бюджет.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Вооруженные силы # Новости Польши # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
НАТО наращивает военный потенциал в Польше и странах Балтии
19 января 2023 18:05

НАТО наращивает военный потенциал в Польше и странах Балтии

«Он что-то не то сказал – его просто взяли и застрелили». Кто виноват в смерти Киреева?
19 января 2023 17:49

«Он что-то не то сказал – его просто взяли и застрелили». Кто виноват в смерти Киреева?

Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Армении в связи с гибелью людей в воинской части
19 января 2023 17:20

Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Армении в связи с гибелью людей в воинской части