«Он может, наверное». Путин высказался о газовом вопросе и действиях Запада в отношении Беларуси

«Мы обогреваем Европу, а они нам угрожают еще, что они закроют границу». Лукашенко резко высказался о транзите газа.

Новости Беларуси. Беларусь будет защищать свои интересы. Пятая попытка Запада блокировать экономику страны вряд ли будет успешной. На прошедшем 11 ноября совещании во Дворце Независимости от Президента прозвучал конкретный посыл, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Савчик, СТВ:

После этого предупреждения Александра Лукашенко Европа дрогнула, посыпались различные заявления. Мол, газ – это важный ресурс, он не должен становиться инструментом гибридных атак. Интересная логика.

Высказался на эту тему и Владимир Путин. Президент России не исключает такого варианта. Прежде чем включить еще один рычаг давления, Европе нужно подумать о последствиях. Бумеранг может вернуться быстро.