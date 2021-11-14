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«Он может, наверное». Путин высказался о газовом вопросе и действиях Запада в отношении Беларуси

14 ноября 2021 14:19
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Новости Беларуси. Беларусь будет защищать свои интересы. Пятая попытка Запада блокировать экономику страны вряд ли будет успешной. На прошедшем 11 ноября совещании во Дворце Независимости от Президента прозвучал конкретный посыл, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Мы обогреваем Европу, а они нам угрожают еще, что они закроют границу». Лукашенко резко высказался о транзите газа.  

«Он может, наверное». Путин высказался о газовом вопросе и действиях Запада в отношении Беларуси-1

Татьяна Савчик, СТВ:  
После этого предупреждения Александра Лукашенко Европа дрогнула, посыпались различные заявления. Мол, газ – это важный ресурс, он не должен становиться инструментом гибридных атак. Интересная логика.  

Высказался на эту тему и Владимир Путин. Президент России не исключает такого варианта. Прежде чем включить еще один рычаг давления, Европе нужно подумать о последствиях. Бумеранг может вернуться быстро.  

«Он может, наверное». Путин высказался о газовом вопросе и действиях Запада в отношении Беларуси-4

Владимир Путин, президент России:  
Я дважды разговаривал с Александром Григорьевичем за последнее время, но он мне ни разу об этом не сказал, даже не намекнул. Но он может, наверное.  

# Международная политика # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Татьяна Савчик # Фотофакт

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