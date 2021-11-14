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Не остаётся говорить ничего, кроме правды. Что в эфире CNN показал Мэтью Чанс?

14 ноября 2021 12:09
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Ситуацию на границе освещают десятки СМИ, в том числе представители зарубежных медиа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Происходящее настолько очевидно и понятно, что даже в репортажах Euronews и CNN звучит правда.  

Не остаётся говорить ничего, кроме правды. Что в эфире CNN показал Мэтью Чанс?-1

Освещать происходящее приехал и небезызвестный белорусскому зрителю корреспондент CNN. Мэтью Чанс выдал свой репортаж с границы. Зная его методы работы, можно было ожидать подвоха. Но в ситуации с приграничным кризисом не остается говорить ничего, кроме правды. На этот раз журналист обошелся без обвинений в адрес Беларуси, а вместо этого показал реальную картину.  

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # Мэтью Чанс # Фотофакт

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