Не остаётся говорить ничего, кроме правды. Что в эфире CNN показал Мэтью Чанс?

Ситуацию на границе освещают десятки СМИ, в том числе представители зарубежных медиа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Происходящее настолько очевидно и понятно, что даже в репортажах Euronews и CNN звучит правда.

Освещать происходящее приехал и небезызвестный белорусскому зрителю корреспондент CNN. Мэтью Чанс выдал свой репортаж с границы. Зная его методы работы, можно было ожидать подвоха. Но в ситуации с приграничным кризисом не остается говорить ничего, кроме правды. На этот раз журналист обошелся без обвинений в адрес Беларуси, а вместо этого показал реальную картину.

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