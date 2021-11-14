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Лукашенко – удобный кандидат, чтобы замаскировать жестокость. Что The Guardian пишет о белорусской границе?

14 ноября 2021 14:06
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Ситуацию на границе освещают десятки СМИ, в том числе представители зарубежных медиа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Происходящее настолько очевидно и понятно, что даже в репортажах Euronews и CNN звучит правда.  

«Мы не можем их забрать? Шутите?» Что показали в эфире Euronews о беженцах на границе.  

Лукашенко – удобный кандидат, чтобы замаскировать жестокость. Что The Guardian пишет о белорусской границе?-1

Татьяна Савчик, СТВ:  
По факту о выгодах от приграничного кризиса написала и газета The Guardian. В их материале Лукашенко называют удобным кандидатом, чтобы замаскировать жестокость Европы и отвлечь внимание от таких же проблем с беженцами в других регионах. «Евросоюз просто превратил мигрантов в ресурс, который теперь эксплуатирует», – уверены британские журналисты.  

Лукашенко – удобный кандидат, чтобы замаскировать жестокость. Что The Guardian пишет о белорусской границе?-4

Не остается говорить ничего, кроме правды. Что в эфире CNN показал Мэтью Чанс?  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # Александр Лукашенко # Татьяна Савчик # Фотофакт

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