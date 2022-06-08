Олаф Шольц: «Мы создадим в Германии подразделения, которые срочно будут переброшены в Литву в случае необходимости»

НАТО планирует значительно расширить свое присутствие в странах Балтии. Серьезность этих намерений подтвердил канцлер Германии Олаф Шольц во время своего визита в Литву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
НАТО планирует значительно расширить свое присутствие в странах Балтии. Серьезность этих намерений подтвердил канцлер Германии Олаф Шольц во время своего визита в Литву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
После протокольных мероприятий он первым делом посетил военную базу, где служат немецкие военные. Выступая перед ними, политик пообещал, что совсем скоро к ним присоединятся еще около 500 солдат. Таким образом, численность немецких войск в Литве будет увеличена с 1 000 до 1 500 человек.
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Олаф Шольц, федеральный канцлер Германии:
Мы решили еще больше расширить свое присутствие здесь. Мы создадим новые структуры управления войсками, организуем интенсивное обучение солдат и увеличим их численность. Также мы создадим в Германии подразделения, которые срочно будут переброшены в Литву в случае необходимости. Это резко повысит оперативные возможности НАТО, и это именно то, о чем просили наши друзья.
Юлия Алексеюк, СТВ:
Теперь о том, что стоит за этой несколько размытой формулировкой. Как стало известно, Берлин выделит боеспособную бригаду численностью около 3 000 человек, которую можно будет быстро перебросить для защиты Литвы в случае необходимости. Но это в перспективе. А в ближайших планах – увеличить многонациональные боевые подразделения НАТО под руководством Германии в Литве до размера бригады.
Вся эта военная активность и усиление присутствия на восточных границах Альянса оправдывается лишь одним – украинским кризисом. По мнению генералов и политиков, события там очень сильно угрожают безопасности Европы и даже США.