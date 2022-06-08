В США выделят более 3 млрд долларов на борьбу с незаконной миграцией

Новости США. В США выделят более 3 миллиардов долларов на борьбу с незаконной миграцией. Об этом заявила вице-президент Штатов. Эти деньги нужны для решения экономических проблем в странах Центральной Америки, откуда в основном и прибывают беженцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.