Прямой эфир

В США выделят более 3 млрд долларов на борьбу с незаконной миграцией

08 июня 2022 13:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. В США выделят более 3 миллиардов долларов на борьбу с незаконной миграцией. Об этом заявила вице-президент Штатов. Эти деньги нужны для решения экономических проблем в странах Центральной Америки, откуда в основном и прибывают беженцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США выделят более 3 млрд долларов на борьбу с незаконной миграцией-1

Данные инвестиции позволят создать там тысячи рабочих мест, развить сельское хозяйство и банковскую отрасль. Кроме того, еще почти 2 миллиарда будут выделены дополнительно к предыдущим вложениям. Стоит отметить, что за последние годы число беженцев неумолимо растет. Люди вынуждены покидать свои страны из-за бедности, развития криминала и наркотрафика.

# Беженцы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Берлине автомобиль въехал в толпу. Один человек погиб, около 10 получили травмы
08 июня 2022 13:07

В Берлине автомобиль въехал в толпу. Один человек погиб, около 10 получили травмы

Норвежцы против вступления в Евросоюз. Результаты социсследования
08 июня 2022 11:05

Норвежцы против вступления в Евросоюз. Результаты социсследования

Всемирный банк: мировая экономика под угрозой
08 июня 2022 11:04

Всемирный банк: мировая экономика под угрозой