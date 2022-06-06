Новости Польши. Польша готовит плацдарм для размещения дополнительных войск НАТО. В стране началось строительство крупного военного объекта, где планируется хранить боеприпасы и бронетехнику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разместится база в польском Повидзе, где уже находится боевая батальонная группа США. Как заявили в Министерстве обороны страны, она создается для того, чтобы войска союзников были полностью оснащены вооружением и в случае возможной агрессии смогли быстро прийти на помощь. Столь масштабное строительство бюджету Польши не осилить, поэтому Варшава выпросила денег у НАТО и США.

Впрочем, это далеко не последняя крупная база, которая появится в стране. За несколько лет там планируется построить более 110 военных объектов, которые будут использоваться иностранным контингентом. Отметим, что сейчас в Польше находятся свыше 12 тысяч солдат США.