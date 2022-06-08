В Берлине автомобиль въехал в толпу. Один человек погиб, около 10 получили травмы

Новости Германии. В Берлине автомобиль въехал в толпу. Один человек погиб, еще около 10 получили травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел на оживленной улице столицы, которая популярна среди туристов. Как сообщили в полиции, водитель уже задержан. Пока неизвестно, был ли это несчастный случай или преднамеренное действие. На месте происшествия работает полиция.

Напомним, в 2016 году в этом же районе Берлина произошло террористическое нападение. Исламист въехал на грузовике в посетителей рождественского рынка. Тогда погибли 12 человек.