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Из-за жары в Европе увеличилось электропотребление бытовой техникой. К чему это может привести?

08 июня 2022 17:11
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Летом на большей части Северного полушария увеличивается потребление электроэнергии в результате активного использования кондиционеров, вентиляторов, а также холодильных установок для продуктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за жары в Европе увеличилось электропотребление бытовой техникой. К чему это может привести?-1

Жаркое лето может повысить в европейских странах спрос на газ и привести к росту поставок из России. Если этого не сделать, можно столкнуться с нехваткой воды, вероятны сбои поставок и производственных процессов.

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# Электроснабжение # Наталья Надольская # Фотофакт

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