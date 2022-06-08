Из-за жары в Европе увеличилось электропотребление бытовой техникой. К чему это может привести?

Летом на большей части Северного полушария увеличивается потребление электроэнергии в результате активного использования кондиционеров, вентиляторов, а также холодильных установок для продуктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жаркое лето может повысить в европейских странах спрос на газ и привести к росту поставок из России. Если этого не сделать, можно столкнуться с нехваткой воды, вероятны сбои поставок и производственных процессов.