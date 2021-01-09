Почему протестующие вошли в Капитолий и как кризис в США отразится на внешней политике? Мнение политолога Шпаковского

Новости Беларуси. В гостях программы «Тайные пружины политики 2.0» эксперт, политолог Александр Шпаковский. Как американская полиция достаточно просто позволила зайти протестующим в, пожалуй, самое охраняемое здание после Пентагона? Григорий Азаренок, корреспондент:

В ночь на Рождество те, кто не были на рождественской службе, следили за тем, что происходит в Вашингтоне, столице США. Штурм Капитолия и так далее. Как вы отреагировали на эти события? Какие у вас взгляды, мысли, прогнозы?

Александр Шпаковский, политолог:

Я достаточно внимательно следил за происходящими событиями. Более того, еще за несколько дней до митинга, который проводил Трамп, он его анонсировал. Я внимательно следил за американскими социальными сетями, источниками информации, действиями американской полиции, в принципе, это все освещал в своем Telegram-канале. На ряд тенденций я уже тогда обратил внимание. Во-первых, полиция объявляла о том, что будут предприниматься повышенные меры безопасности. В Вашингтон была введена Национальная гвардия, 300 человек. Было заявлено о том, что меры безопасности вокруг Капитолия будут усилены. Был превентивно задержан руководитель правой группировки Proud Boys. За несколько дней до заявленного митинга ему было предписано покинуть Вашингтон. То есть определенные признаки, указывающие на то, что планируется нерядовое событие, были. Могу сказать, что для меня впоследствии выглядело странным, как при таких предпринимаемых мерах безопасности и, видимо, при наличии информации о том, что все же могут быть провокации и беспорядки, американская полиция достаточно просто позволила зайти протестующим в, пожалуй, после Пентагона самое охраняемое здание. Численность сотрудников полиции Капитолия – две тысячи человек. Григорий Азаренок:

А на видео мы видели: какие-то одиночки дубинками отмахивались. Александр Шпаковский:

Да. Все это выглядело, мягко говоря, странновато.

Как эти несистемные группы в итоге взяли управление толпой в свои руки и повели, в общем-то, людей на штурм? И второй вопрос, который у меня возник, – это уже скорее к организаторам мероприятия. Для меня, например, совершенно очевидно, что Трамп не планировал насильственный захват государственных зданий, будучи действующим президентом. Более того, впоследствии этот захват сыграл Трампу в минус, потому что вся доказательная база по фальсификациям на выборах – а там есть более тысячи показаний свидетельских (то есть уже данных под присягой, они задокументированы) – можно сказать, пошла прахом и итоги выборов были утверждены на фоне этих катастрофичных для Америки событий. Здесь вопрос к организаторам митинга, конкретно к Трампу: почему не была обеспечена безопасность? Как эти несистемные группы в итоге взяли управление толпой в свои руки и повели, в общем-то, людей на штурм, вследствие которого в том числе погибли пять человек. Григорий Азаренок:

Эта мысль еще не звучала в белорусском информпространстве, но она пока очень многое объясняет, потому что после этого мы видим следующие события. Очень жесткий накат на Трампа, удаление всех его социальных сетей, чуть ли не уже идет разговор о суде и объявлении его террористом. Александр Шпаковский:

Слушайте, это для Америки, в общем-то… вернее, для социальных сетей привычное дело. Здесь мы просто видим такие действия в отношении не системного президента США, который весь свой президентский срок воевал с собственным истеблишментом, в том числе с медийным мейнстримом. Мне лично очень не хватало бы, если какая-либо белорусская общественная структура инициировала бы мероприятие траурное у посольства США Григорий Азаренок:

Кстати, где Совбез, Совет по правам человека ООН, где послы западных держав? Они несут цветы к четырем погибшим в Капитолии?

Александр Шпаковский:

Мы же понимаем, что этого ничего не будет. Более того – это, опять-таки, моя точка зрения, я ни в коем случае ничего не навязываю – здесь без всякого лицемерия я бы хотел сказать, что мне лично очень не хватало бы, если какая-либо белорусская общественная структура (БРСМ, «Белая Русь», другая организация) действительно инициировала бы мероприятие траурное у посольства США. Я, во-первых, соболезную американскому народу, действительно это так. Второе – конечно, погибли люди. Пусть на другом континенте, пусть далеко от нас, тем не менее мы должны все-таки реагировать на такого рода вещи. Вполне можно было бы это обсудить, в том числе с американскими коллегами и американскими дипломатами. Которые, кстати, по протестам в Беларуси, уже затухающим, не имеющим былой силы и в принципе мало заметными тем не менее на своей официальной странице в Facebook еженедельно размещают ту или иную ангажированную информацию с призывами, оценками и так далее. Хотелось бы пообщаться с ними и о ситуации в их стране. Почему вследствие применения боевого оружия по людям погибли четыре человека, в том числе две женщины? Как так получилось? Почему у людей возникли претензии к результатам выборов в президенты Соединенных Штатов Америки, что же там произошло? Григорий Азаренок:

Можем предложить посредничество. Александр Шпаковский:

Почему были не допущены международные наблюдатели? Можем обсудить эти вопросы.

Григорий Азаренок:

После того как мэр Вашингтона сказал, что нападение на Капитолий – это акт терроризма, где-то очень грустно под Ростовом пил водку Виктор Янукович. Александр Шпаковский:

После того как Порошенко объявил, что американцы все должны сплотиться для защиты правопорядка, в социальных сетях гуляет очень веселая фотография, где Порошенко сам во главе толпы на грузовике, возглавляет ее, и, в принципе, призывает к погромам вместе со всей этой компанией, которая после свержения законной украинской власти пришла к руководству в соседней стране. Кризис в Америке, который начался, на мой взгляд, не сейчас, а еще в годы правления Обамы, будет углубляться Григорий Азаренок:

Мы говорим о каком-то большом, очень глобальном кризисе. Ведь на выборах боролись два миллиардера, которым за 70. Вся команда Байдена – там самому молодому, по-моему, 62 года. Александр Шпаковский:

Ну, послушайте. Нэнси Пелоси, по-моему, 81 год там и так далее, Байдену 78. Григорий Азаренок:

Политбюро – это детский сад по сравнению с этими. Можно ли говорить о закате глобальной империи? И чем это грозит? Ведь все-таки если доллар обрушится и американцы начнут выходить отовсюду, везде начнет полыхать.

Александр Шпаковский:

Можно говорить знаете о чем? О том, что кризис в Америке, который начался, на мой взгляд, не сейчас, а еще в годы правления Обамы, будет углубляться. И это, безусловно, будет оказывать негативное воздействие на все остальные страны мира ввиду того, что Америка потребляет огромное количество ресурсов, производит значительную долю мирового ВВП, имеет торгово-экономические отношения важные со всеми государствами. Политические интересы Америки простираются везде, от Беларуси условно до Намибии. Конечно, кризисные тенденции в США будут иметь свои негативные последствия для всего мира. Для отдельных стран, для мировой экономики и так далее. Как американцы справятся с этим кризисом? Я не американист, поэтому мне сложно здесь давать какие-то советы. Более того, мне кажется, сейчас идет соревнование – продолжается, вернее – двух концепций. Одна – интервенционистская, которая в угоду некому глобальному миропорядку, основанному на наборе определенных леволиберальных установок, готова пожертвовать самими Соединенными Штатами Америки. А вторая – это все-таки такая национально-консервативная, ее олицетворением был Трамп, который призывал Америку повернуться в первую очередь внутрь, то есть лицом к американцам. Сделать ее великой снова, исходя из интересов рядового американского избирателя, того самого, кто, так сказать, был в фундаменте этой страны – белый мужчина-американец, протестант. Вот избиратель Трампа. Та самая старая добрая Америка – протестантская, христианская, с традиционной семьей. Все это сейчас подвергается серьезной ревизии. Сказать, за кем большинство, достаточно сложно. Я думаю, что на этом этапе протесты будут продолжаться. Я читаю источники правоконсервативные, скажем так. Для них приход Байдена к власти сравним, наверное, с пришествием Сатаны на Землю, если читать комментарии простых избирателей Трампа.