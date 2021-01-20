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«Я никогда не видела ничего подобного». Что происходит в Вашингтоне в день инаугурации Байдена?

20 января 2021 08:05
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Новости США. Исторический день в США. 20 января состоится инаугурация 46-го президента страны. С третьей попытки место в Белом доме займет демократ Джозеф Байден, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

78-летний политик войдет в историю как самый пожилой президент Америки.

«Я никогда не видела ничего подобного». Что происходит в Вашингтоне в день инаугурации Байдена?-1

Нынешнюю церемонию без преувеличения можно назвать беспрецедентной. Она пройдет на фоне пандемии с ограниченным числом гостей и в условиях практически военного положения.

«Я никогда не видела ничего подобного». Что происходит в Вашингтоне в день инаугурации Байдена?-4

Вашингтон сейчас напоминает город-призрак. На улицах – тысячи бойцов Национальной гвардии, тяжелая техника, кордоны и десятки ограждений.

«Я никогда не видела ничего подобного». Что происходит в Вашингтоне в день инаугурации Байдена?-7

Инаугурация президента – это всегда охраняемое мероприятие, но в этот раз после штурма Капитолия, а также многочисленных предупреждений о вооруженных протестах меры безопасности значительно усилены.

«Я никогда не видела ничего подобного». Что происходит в Вашингтоне в день инаугурации Байдена?-10

Это немного дезориентирует. Я не боюсь, но это настораживает. Мы живем в центре города с 2003 года, и я никогда не видела ничего подобного. Это просто безумие. Это город-призрак. Обычно такого в будний день не увидишь в Вашингтоне.

«Я никогда не видела ничего подобного». Что происходит в Вашингтоне в день инаугурации Байдена?-13

Инаугурация Джо Байдена состоится в 20 часов по минскому времени.

«Я никогда не видела ничего подобного». Что происходит в Вашингтоне в день инаугурации Байдена?-16

Выступая в своем родном штате Делавэр перед отбытием в Вашингтон, избранный президент Джо Байден пообещал завершить «темные времена» в США.

«Я никогда не видела ничего подобного». Что происходит в Вашингтоне в день инаугурации Байдена?-19

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# Выборы в США # Дональд Трамп # Джо Байден # Фотофакт

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