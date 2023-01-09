В Сенегале 40 человек погибли при столкновении двух автобусов

Новости Сенегала. 40 человек погибли, около 80 получили ранения в результате столкновения двух автобусов в Сенегале. Это произошло на оживленном участке одного из центральных шоссе страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По официальной информации, у одной из машин лопнула шина, водитель потерял управление, выехал на полосу встречного движения и на полном ходу врезался в другой автобус. Президент Сенегала назвал эту аварию самой смертоносной в истории и объявил в стране трехдневный траур. Власти планируют в ближайшее время созвать межведомственный совет, который обсудит меры по обеспечению безопасности дорожного движения.