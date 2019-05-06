Очевидцы пожара Sukhoi Superjet 100: эвакуацию затруднили сами пассажиры, которые пытались снять с полок ручную кладь

Новости России. Мир скорбит. Авиакатастрофа, которая вечером 5 мая произошла в московском Шереметьево, унесла жизни 41 человека. Белорусов среди них нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Крушение самолёта в Шереметьево. 41 погибший. Главное о трагедии Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», который летел из Москвы в Мурманск, загорелся во время аварийной посадки. На борту находилось 73 пассажира и пять членов экипажа.

Соболезнования президенту России, слова поддержки и сострадания родным и близким погибших адресовал Александр Лукашенко. Хронология событий – в материале Алексея Елфимова.

5 мая. Полседьмого вечера. Лайнер «Аэрофлота», вылетевший из Москвы в Мурманск, на 28-й минуте полета экстренно возвращается в Шереметьево. В сложных метеоусловиях он смог приземлиться только со второй попытки. Пилот сгоревшего в Шереметьево самолёта рассказал подробности крушения Судя по записям с камер наблюдения, самолет сильно ударился о поверхность полосы, его дважды подбросило, после чего он загорелся. И вот уже по земле несется огненный шар с людьми внутри.

В итоге самолет развернуло, и он остановился. Пассажиров начинают эвакуировать по двум надувным трапам в носовой части. Времени на спасение – ничтожно мало. Люди покинули борт за 55 секунд, быстрее норматива почти в полтора раза. Но этого оказалось недостаточно, чтобы вывести каждого.

Очевидцы утверждают, что эвакуацию затруднили сами пассажиры, которые пытались снять с полок ручную кладь. Именно это стоило жизни людям, для которых проход между кресел оказался заблокирован.

Говоря о количестве жертв, едва сдерживают эмоции даже представители Следственного комитета.

– Сколько погибших?

– 41 человек.

Следствием рассматриваются различные версии трагедии, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших техосмотр борта, неисправность воздушного судна, неблагоприятные метеоусловия. Названы основные версии крушения самолёта в Шереметьево Уже найдены оба черных ящика аварийного «Суперджета». Их расшифровка может занять от двух недель до месяца.

Пока же главное спасти пострадавших. В больнице до сих пор находятся 9 человек.

Вероника Скворцова, министр здравоохранения России:

В основном тяжесть состояния определяется термоингаляционной травмой и отравлением продуктами горения. Кроме того, самые тяжелые пострадавшие имеют ожоги пламенем примерно 15-18 %.