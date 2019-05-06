Очевидцы пожара Sukhoi Superjet 100: эвакуацию затруднили сами пассажиры, которые пытались снять с полок ручную кладь
Новости России. Мир скорбит. Авиакатастрофа, которая вечером 5 мая произошла в московском Шереметьево, унесла жизни 41 человека. Белорусов среди них нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Крушение самолёта в Шереметьево. 41 погибший. Главное о трагедии
Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», который летел из Москвы в Мурманск, загорелся во время аварийной посадки. На борту находилось 73 пассажира и пять членов экипажа.
Соболезнования президенту России, слова поддержки и сострадания родным и близким погибших адресовал Александр Лукашенко.
Хронология событий – в материале Алексея Елфимова.
5 мая. Полседьмого вечера. Лайнер «Аэрофлота», вылетевший из Москвы в Мурманск, на 28-й минуте полета экстренно возвращается в Шереметьево. В сложных метеоусловиях он смог приземлиться только со второй попытки.
Пилот сгоревшего в Шереметьево самолёта рассказал подробности крушения
Судя по записям с камер наблюдения, самолет сильно ударился о поверхность полосы, его дважды подбросило, после чего он загорелся. И вот уже по земле несется огненный шар с людьми внутри.
В итоге самолет развернуло, и он остановился. Пассажиров начинают эвакуировать по двум надувным трапам в носовой части. Времени на спасение – ничтожно мало. Люди покинули борт за 55 секунд, быстрее норматива почти в полтора раза. Но этого оказалось недостаточно, чтобы вывести каждого.
Очевидцы утверждают, что эвакуацию затруднили сами пассажиры, которые пытались снять с полок ручную кладь. Именно это стоило жизни людям, для которых проход между кресел оказался заблокирован.
Говоря о количестве жертв, едва сдерживают эмоции даже представители Следственного комитета.
– Сколько погибших?
– 41 человек.
Следствием рассматриваются различные версии трагедии, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших техосмотр борта, неисправность воздушного судна, неблагоприятные метеоусловия.
Названы основные версии крушения самолёта в Шереметьево
Уже найдены оба черных ящика аварийного «Суперджета». Их расшифровка может занять от двух недель до месяца.
Пока же главное спасти пострадавших. В больнице до сих пор находятся 9 человек.
Вероника Скворцова, министр здравоохранения России:
В основном тяжесть состояния определяется термоингаляционной травмой и отравлением продуктами горения. Кроме того, самые тяжелые пострадавшие имеют ожоги пламенем примерно 15-18 %.
В аэропорту Шереметьево появился стихийный мемориал, прямо у таблички с номером того самого рейса. А в Мурманске к зданию аэропорта несут цветы, зажженные свечи и игрушки – среди погибших есть дети. В связи с катастрофой в регионе объявлен трехдневный траур.