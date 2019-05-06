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Палестина и Израиль договорились прекратить самый масштабный обмен ракетными ударами за 5 лет

06 мая 2019 14:25
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Новости мира. Израиль и Палестина договорились о прекращении огня в секторе Газа. Такое решение удалось достичь после переговоров между сторонами, посредником в которых выступил Египет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Палестина и Израиль договорились прекратить самый масштабный обмен ракетными ударами за 5 лет-1

Обострение ситуации на границе с сектором Газа началось в субботу. В результате обмена ударами между Израилем и Палестиной погибли около 30 человек, не менее 250 пострадали.

Палестина и Израиль договорились прекратить самый масштабный обмен ракетными ударами за 5 лет-4

Обстрелы возобновились после месячного затишья и стали самыми масштабными за пять лет.

Палестина и Израиль договорились прекратить самый масштабный обмен ракетными ударами за 5 лет-7

# Международная политика # Фотофакт

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