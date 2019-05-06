Авария с белорусами в Карпатах: что известно

Новости Беларуси. Трагедия случилась 6 мая с нашими земляками в Карпатах. В Ивано-Франковской области грузовик с белорусскими туристами упал в реку с высоты около 40 метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На данный момент известно о гибели двух туристок и руководителя туристической группы. Еще восемь человек с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

Этим утром туристы из Беларуси заказали рафтинг-тур, чтобы на лодках сплавиться по реке и направлялись к месту назначения. Всего в салоне находились 23 человека.