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Авария с белорусами в Карпатах: что известно

06 мая 2019 16:41
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Новости Беларуси. Трагедия случилась 6 мая с нашими земляками в Карпатах. В Ивано-Франковской области грузовик с белорусскими туристами упал в реку с высоты около 40 метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авария с белорусами в Карпатах: что известно-1

На данный момент известно о гибели двух туристок и руководителя туристической группы. Еще восемь человек с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

Авария с белорусами в Карпатах: что известно-4

Этим утром туристы из Беларуси заказали рафтинг-тур, чтобы на лодках сплавиться по реке и направлялись к месту назначения. Всего в салоне находились 23 человека.

Авария с белорусами в Карпатах: что известно-7

Причины падения автомобиля в реку устанавливаются. Как известно, в Карпатах задождило, очень мокро и скользко – вероятно это и стало причиной того, что автомобиль с людьми слетел с высоты.

Авария с белорусами в Карпатах: что известно-10

# Авария # Фотофакт

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