Крушение самолёта в Шереметьево. 41 погибший. Главное о трагедии

Новости России. Мы продолжаем следить за ситуацией вокруг авиакатастрофы, которая вечером 6 мая произошла в Москве. Она унесла жизни 41 человека. Белорусов среди них нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

41 человек погиб. Стали известны подробности происшествия в Шереметьево К этому моменту найдены оба бортовых самописца самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», который накануне загорелся во время аварийной посадки в аэропорту Шереметьево. Он летел из Москвы в Мурманск.

Следствием рассматриваются различные версии трагедии, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших техосмотр борта, неисправность воздушного судна, неблагоприятные метеоусловия. Названы основные версии крушения самолёта в Шереметьево

Елена Марковская, представитель Следственного комитета России:

В настоящее время в аэропорту Шереметьево работает государственная комиссия по расследованию обстоятельств чрезвычайного происшествия, которую возглавил министр транспорта Российской Федерации. Кроме того, в аэропорту развернут центр психологической помощи родственникам пассажиров рейса SU-1492. Спасенных пассажиров рейса доставили в кризисный центр в терминале B. С ними в настоящее время работают психологи и следователи. Погиб 41 человек.