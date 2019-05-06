Крушение самолёта в Шереметьево. 41 погибший. Главное о трагедии

Новости России. Мы продолжаем следить за ситуацией вокруг авиакатастрофы, которая вечером 6 мая произошла в Москве. Она унесла жизни 41 человека. Белорусов среди них нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Мы продолжаем следить за ситуацией вокруг авиакатастрофы, которая вечером 6 мая произошла в Москве. Она унесла жизни 41 человека. Белорусов среди них нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
41 человек погиб. Стали известны подробности происшествия в Шереметьево
К этому моменту найдены оба бортовых самописца самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», который накануне загорелся во время аварийной посадки в аэропорту Шереметьево. Он летел из Москвы в Мурманск.
Следствием рассматриваются различные версии трагедии, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших техосмотр борта, неисправность воздушного судна, неблагоприятные метеоусловия.
Елена Марковская, представитель Следственного комитета России:
В настоящее время в аэропорту Шереметьево работает государственная комиссия по расследованию обстоятельств чрезвычайного происшествия, которую возглавил министр транспорта Российской Федерации. Кроме того, в аэропорту развернут центр психологической помощи родственникам пассажиров рейса SU-1492. Спасенных пассажиров рейса доставили в кризисный центр в терминале B. С ними в настоящее время работают психологи и следователи.
Погиб 41 человек.
Пилот сгоревшего в Шереметьево самолёта рассказал подробности крушения
Возле здания мурманского аэропорта образовался стихийный мемориал погибшим. Люди несут к нему цветы, свечи, мягкие игрушки – среди погибших есть дети. В Мурманской области объявлен трехдневный траур в связи с катастрофой. Соболезнования президенту России, слова поддержки и сострадания родным и близким погибших адресовал Александр Лукашенко.