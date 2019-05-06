Пилот сгоревшего в Шереметьево самолёта рассказал подробности крушения

Новости России. Пилот сгоревшего в Шереметьево воздушного судна рассказал о случившемся на борту. Его слова приводятся на Telegram-канале Baza.
«Взлёт был в 18:02, не было радиосвязи, удалось её восстановить через аварийную частоту на второй радиостанции», – начал объяснять командир самолёта Евдокимов Денис.
Хотя связь удалось восстановить, всё равно были помехи. По словам пилота, скорость посадки была нормальная. После приземления была объявлена эвакуация, к этому моменту уже подъехали спасатели.
Авиакатастрофа в Шереметьево унесла жизни 41 человека
Денис утверждает, что из-за молнии самолёт перешёл в режим прямого управления, а пожар начался только после того, как самолёт сел.
Напоследок Евдокимов добавил, выполнялась процедура приземления с превышением посадочной массы.
Вечером 5 мая в Шереметьево экстренно приземлился самолёт. На борту начался пожар, в результате чего погиб 41 человек.
В настоящий момент из авиасудна извлекли тела 17 погибших – подробнее здесь.