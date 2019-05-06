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В Германии планируют штрафовать за отказ от вакцинации против кори

06 мая 2019 14:23
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Новости Германии. Соответствующий законопроект уже обсуждается депутатами в Бундестаге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии планируют штрафовать за отказ от вакцинации против кори-1

Если документ примут, то всем детям необходимо будет сделать прививки до июля 2020 года. Те, кто не выполнит требование, получат удар по кошельку. За отсутствие прививки от кори – штраф 2500 евро. Кроме того, чтобы ребенка пустили в школу или детский сад, необходимо будет показать свидетельство о прививке.

В Германии планируют штрафовать за отказ от вакцинации против кори-4

# Прививки # Фотофакт

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