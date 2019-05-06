Названы основные версии крушения самолёта в Шереметьево
Новости России. Следователи рассматривают несколько версий того, что могло послужить причиной крушения самолёта в Шереметьево.
По информации СК РФ, основными версиями являются недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших техосмотр борта; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия.
Фото: Следственный комитет России
Согласно данным следствия, при посадке авиасудна загорелся фюзеляж. В летательном аппарате было 5 членов экипажа и 73 пассажира, в числе которых трое несовершеннолетних. Потерпевшими признаны 22 человека.
41 человек погиб. Стали известны подробности происшествия в Шереметьево
Фото: Следственный комитет России
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на министра транспорта РФ Евгения Дитриха, из сгоревшего SSJ-100 извлечены тела 41 погибшего.
Вечером 5 мая в Шереметьево самолёт совершил экстренную посадку. В результате начавшегося на борту пожара потребовалась эвакуация. Из 78 человек 37 успели покинуть горящее авиасудно.
Подробности произошедшего рассказал пилот самолёта – здесь подробности.