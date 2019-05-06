Названы основные версии крушения самолёта в Шереметьево

Новости России. Следователи рассматривают несколько версий того, что могло послужить причиной крушения самолёта в Шереметьево. По информации СК РФ, основными версиями являются недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших техосмотр борта; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия.

Фото: Следственный комитет России

Согласно данным следствия, при посадке авиасудна загорелся фюзеляж. В летательном аппарате было 5 членов экипажа и 73 пассажира, в числе которых трое несовершеннолетних. Потерпевшими признаны 22 человека. 41 человек погиб. Стали известны подробности происшествия в Шереметьево

Фото: Следственный комитет России