Очередная стрельба в американской школе. На выпускном вечере убили одного человека, трое ранены

Новости США. Один человек убит, трое ранены при стрельбе в американской школе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трагедия произошла в Новом Орлеане на выпускном вечере.