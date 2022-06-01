Очередная стрельба в американской школе. На выпускном вечере убили одного человека, трое ранены

Новости США. Один человек убит, трое ранены при стрельбе в американской школе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трагедия произошла в Новом Орлеане на выпускном вечере.
Новости США. Один человек убит, трое ранены при стрельбе в американской школе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трагедия произошла в Новом Орлеане на выпускном вечере.
По рассказам многочисленных свидетелей, во время церемонии вспыхнул конфликт, после которого раздалось около 12 выстрелов. По сообщению местной полиции, подозреваемый задержан, но его личность пока не разглашают.
Стрельба стала частым явлением в американских учебных заведениях. Лишь неделю назад в техасском городке Ювальд в начальной школе вооруженный преступник застрелил 19 человек, еще 17 получили ранения.
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