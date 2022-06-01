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Очередная стрельба в американской школе. На выпускном вечере убили одного человека, трое ранены

01 июня 2022 11:36
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Новости США. Один человек убит, трое ранены при стрельбе в американской школе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трагедия произошла в Новом Орлеане на выпускном вечере.

Очередная стрельба в американской школе. На выпускном вечере убили одного человека, трое ранены-1

По рассказам многочисленных свидетелей, во время церемонии вспыхнул конфликт, после которого раздалось около 12 выстрелов. По сообщению местной полиции, подозреваемый задержан, но его личность пока не разглашают.

Очередная стрельба в американской школе. На выпускном вечере убили одного человека, трое ранены-4

Стрельба стала частым явлением в американских учебных заведениях. Лишь неделю назад в техасском городке Ювальд в начальной школе вооруженный преступник застрелил 19 человек, еще 17 получили ранения.

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# Стрельба в США # Фотофакт

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