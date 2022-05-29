Бездействие властей и множество убитых детей. Почему до сих пор история США тесно связана с массовыми расстрелами?

Новости США. Мир потрясла трагедия, которая случилась в американском Ювалде штата Техас. Там произошла стрельба в начальной школе. В результате атаки погибли 19 детей и двое взрослых, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это происшествие вызвало в США настоящий резонанс и волну протестов. Манифестанты требовали от Конгресса усилить контроль над оборотом оружия. Ведь то, что произошло в Техасе, для США не редкость. Одна из причин – тотальная доступность оружия. Продолжит Валерия Попкова.

Бреши в законодательстве, бездействие властей и десятки убитых детей и взрослых. История США тесно связана с массовыми расстрелами. Так, в Техасе 18-летний парень купил оружие на свой день рождения, а затем открыл огонь в начальной школе. Его жертвами стали 19 детей 9 и 10 лет, а также два педагога. Для многих малышей эта неделя должна была стать последней перед каникулами. А в Техасе родители стояли возле здания школы несколько часов, чтобы узнать, жив ли их ребенок.

В действительности подобные трагические события обнажают все несовершенство американского законодательства. Сейчас в большинстве штатов продажи оружия практически никак не регулируются. В магазинах не требуют специального разрешения или хотя бы даже паспорта. Почти любой человек может его купить, просто захотев. В Техасе это сделать особенно просто. Губернатор штата еще в 2021 году подписал закон, позволяющий жителям носить огнестрельное оружие без лицензии или обучения. Однако эта трагедия заставила многих задуматься. Сейчас об этой смертоносной свободе заговорили в Сенате США.

Почему же именно республиканцы так сильно держатся за оружие? Причина проста и всегда одна – это деньги. Сейчас самым влиятельным оружейным лобби в Соединенных Штатах является Национальная стрелковая ассоциация. За последние 10 лет она постоянно тратила большие средства на поддержку тех или иных политиков.

В 2012 году ими стали республиканцы. На тот момент 88 % этой партии получали пожертвования именно от НСА. А в 2016 году ассоциация потратила более 30 миллионов долларов на предвыборную кампанию Трампа, который также является республиканцем. В свою очередь действующий президент США Джо Байден призвал американцев выступить против оружейного лобби. Читайте здесь.