Губернатор Калифорнии после трагедии в Техасе: мы должны продвигать здравый смысл в сфере безопасности оружия
Новости США. Появились новые подробности техасской трагедии. Напомним, 25 мая в США в результате стрельбы погибли 19 детей и двое учителей. Кровавую расправу учинил 18-летний парень. Как рассказали его бывшие одноклассники, за несколько дней до инцидента он отправлял им фотографии с оружием в социальных сетях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Также 26 мая задержали еще одного ученика, которого видели с оружием возле школы. В полицию позвонил очевидец. Он заявил о том, что к зданию приближается человек с винтовкой. На место сразу же выехали правоохранители. Как выяснилось позже, подросток спрятал автомат и винтовку в своем автомобиле. Сейчас он арестован. Ему предъявлено обвинение в незаконном ношении оружия на школьной территории. На этом фоне в США начали активно обсуждать изменения законодательства по продаже оружия. Губернаторы многих штатов заявили о своем намерении ввести ограничения.
Гэвин Ньюсом, губернатор Калифорнии:
Мы собираемся продолжать продвигать эти реформы. Мы поднимем их на совершенно новый уровень безотлагательно. Мы продолжим вносить свой вклад, будем пытаться работать с губернаторами всех политических мастей, с другими штатами и мэрами. Мы должны продолжать продвигать здравый смысл в сфере безопасности оружия. Нам нужно донести это до Сената Соединенных Штатов. И теперь мы не собираемся сдаваться или поддаваться этому цинизму. Это лучшее, что мы можем сделать в нынешних обстоятельствах.
Однако все предыдущие попытки принять федеральные ограничения на оружие потерпели неудачу. Сейчас в американском законодательстве продажи оружия практически никак не регулируются. В США не требуется никаких разрешений. Это означает, что почти любой человек может его купить.
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