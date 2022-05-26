Губернатор Калифорнии после трагедии в Техасе: мы должны продвигать здравый смысл в сфере безопасности оружия

Новости США. Появились новые подробности техасской трагедии. Напомним, 25 мая в США в результате стрельбы погибли 19 детей и двое учителей. Кровавую расправу учинил 18-летний парень. Как рассказали его бывшие одноклассники, за несколько дней до инцидента он отправлял им фотографии с оружием в социальных сетях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также 26 мая задержали еще одного ученика, которого видели с оружием возле школы. В полицию позвонил очевидец. Он заявил о том, что к зданию приближается человек с винтовкой. На место сразу же выехали правоохранители. Как выяснилось позже, подросток спрятал автомат и винтовку в своем автомобиле. Сейчас он арестован. Ему предъявлено обвинение в незаконном ношении оружия на школьной территории. На этом фоне в США начали активно обсуждать изменения законодательства по продаже оружия. Губернаторы многих штатов заявили о своем намерении ввести ограничения.