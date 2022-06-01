Литва может достичь 100-процентного показателя роста цен в ЕС. Продукты продолжают дорожать

Новости Литвы. Жителям Литвы нужно готовиться к дальнейшему росту цен на продукты питания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С таким предупреждением выступили экономисты и эксперты в области рынка. И это при том, что продовольствие там и так дорожает быстрее, чем в других странах ЕС.

Результаты проведенного ими исследования литовцев не порадуют. Цены вырастут почти на все – мясо, подсолнечное масло, хлеб. Эксперты не нашли ни одной группы товаров, которые не подорожают. В одном случае это связано с расходами на электроэнергию, в другом – с повышением цен на сырье. Это же касается и овощей. У фермеров выросли траты на удобрения и топливо. Плюс возникла проблема с поставками запчастей к сельхозтехнике. По мнению экспертов, в июне по среднему показателю роста цен в ЕС Литва может достичь почти 100 %.

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