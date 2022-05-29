«Мы ждали, чтобы узнать хоть что-нибудь о нашей внучке, 5 или 6 часов». Американец о стрельбе в Техасе

Новости США. Бреши в законодательстве, бездействие властей и десятки убитых детей и взрослых. История США тесно связана с массовыми расстрелами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости США. Бреши в законодательстве, бездействие властей и десятки убитых детей и взрослых. История США тесно связана с массовыми расстрелами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Так, в Техасе 18-летний парень купил оружие на свой день рождения, а затем открыл огонь в начальной школе. Его жертвами стали 19 детей 9 и 10 лет, а также два педагога. Для многих малышей эта неделя должна была стать последней перед каникулами. А в Техасе родители стояли возле здания школы несколько часов, чтобы узнать, жив ли их ребенок.
Марио Чакон, дедушка выжившей ученицы:
Мы ждали, чтобы узнать хоть что-нибудь о нашей внучке, 5 или 6 часов. Все это время мы не знали, была ли она в центре для эвакуированных или среди умерших в школе. Все эти годы – это борьба с законодателями. Они ничего не делают, потому что Национальная стрелковая ассоциация дает политикам много денег.
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