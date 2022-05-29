«Мы ждали, чтобы узнать хоть что-нибудь о нашей внучке, 5 или 6 часов». Американец о стрельбе в Техасе

Новости США. Бреши в законодательстве, бездействие властей и десятки убитых детей и взрослых. История США тесно связана с массовыми расстрелами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.