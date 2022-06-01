Германия выделит 100 млрд евро на военные расходы. Для этого придётся изменить Конституцию

Новости Германии. Германия выделит 100 миллиардов евро на военные расходы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для этого в ФРГ создадут специальный фонд, деньги из которого пойдут на закупку нового вооружения.

Правда, для этого придется немного изменить Конституцию, так как Основной закон запрещает тратить из бюджета больше, чем в него поступает. Стоит отметить, что у армии ФРГ есть серьезные проблемы с оснащением. Например, ей не хватает бронетехники, в полной боеготовности находится лишь 30 % кораблей ВМС страны.