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Германия выделит 100 млрд евро на военные расходы. Для этого придётся изменить Конституцию

01 июня 2022 11:31
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Новости Германии. Германия выделит 100 миллиардов евро на военные расходы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для этого в ФРГ создадут специальный фонд, деньги из которого пойдут на закупку нового вооружения.

Германия выделит 100 млрд евро на военные расходы. Для этого придётся изменить Конституцию-1

В частности, планируется приобрести самолеты, беспилотники, вертолеты. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что на нужды армии будет уходить более 2 % ВВП страны.

Германия выделит 100 млрд евро на военные расходы. Для этого придётся изменить Конституцию-4

Правда, для этого придется немного изменить Конституцию, так как Основной закон запрещает тратить из бюджета больше, чем в него поступает. Стоит отметить, что у армии ФРГ есть серьезные проблемы с оснащением. Например, ей не хватает бронетехники, в полной боеготовности находится лишь 30 % кораблей ВМС страны.

# Вооруженные силы # Олаф Шольц # Фотофакт

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