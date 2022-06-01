Поляки вынуждены ездить на общественном транспорте из-за растущих цен на бензин

Новости Польши. В Польше из-за стремительного роста цен на бензин люди вынуждены пересаживаться с машин на общественный транспорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но и тут сильно сэкономить у них не получается.
Новости Польши. В Польше из-за стремительного роста цен на бензин люди вынуждены пересаживаться с машин на общественный транспорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но и тут сильно сэкономить у них не получается.
Поездка на автобусе из-за постоянного подорожания билетов полякам дорого обходится. То же касается и пассажирских поездов. Но кроме роста цен появилась еще одна проблема. В Польше – более 11 тысяч населенных пунктов, в которых общественного транспорта просто нет, как нет и транспортной альтернативы у живущих там людей.
Илона Волынец, СТВ:
Они вынуждены сокращать семейный бюджет, тратя огромные деньги на бензин, потому что надо как-то добираться на работу. А зачастую поездка, которая занимала на машине минуты, превратилась для них в многочасовой путь. Перед последними выборами правящая партия «Право и Справедливость» обещала решить проблему транспортной недоступности, но так и не смогла или не захотела.
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