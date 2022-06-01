Прямой эфир

Поляки вынуждены ездить на общественном транспорте из-за растущих цен на бензин

01 июня 2022 10:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Польши. В Польше из-за стремительного роста цен на бензин люди вынуждены пересаживаться с машин на общественный транспорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но и тут сильно сэкономить у них не получается.

Поляки вынуждены ездить на общественном транспорте из-за растущих цен на бензин-1

Поездка на автобусе из-за постоянного подорожания билетов полякам дорого обходится. То же касается и пассажирских поездов. Но кроме роста цен появилась еще одна проблема. В Польше – более 11 тысяч населенных пунктов, в которых общественного транспорта просто нет, как нет и транспортной альтернативы у живущих там людей.

Поляки вынуждены ездить на общественном транспорте из-за растущих цен на бензин-4

Илона Волынец, СТВ:
Они вынуждены сокращать семейный бюджет, тратя огромные деньги на бензин, потому что надо как-то добираться на работу. А зачастую поездка, которая занимала на машине минуты, превратилась для них в многочасовой путь. Перед последними выборами правящая партия «Право и Справедливость» обещала решить проблему транспортной недоступности, но так и не смогла или не захотела.

Читайте также:

В Международном энергетическом агентстве сообщили, что Европу ждет серьезнейший кризис

В Латвии падают зарплаты. Как ещё антироссийская политика бьет по карману европейцев?

Литва может достичь 100-процентного показателя роста цен в ЕС. Продукты продолжают дорожать

# Экономический кризис # Илона Волынец # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Международном энергетическом агентстве сообщили, что Европу ждёт серьёзнейший кризис
01 июня 2022 07:46

В Международном энергетическом агентстве сообщили, что Европу ждёт серьёзнейший кризис

Олаф Шольц: армия Германии станет самой большой в Европе среди стран НАТО
31 мая 2022 18:32

Олаф Шольц: армия Германии станет самой большой в Европе среди стран НАТО

Литва планирует потратить ещё 500 млн евро на НАТО
31 мая 2022 18:28

Литва планирует потратить ещё 500 млн евро на НАТО