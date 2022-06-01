Поляки вынуждены ездить на общественном транспорте из-за растущих цен на бензин

Новости Польши. В Польше из-за стремительного роста цен на бензин люди вынуждены пересаживаться с машин на общественный транспорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но и тут сильно сэкономить у них не получается.

Поездка на автобусе из-за постоянного подорожания билетов полякам дорого обходится. То же касается и пассажирских поездов. Но кроме роста цен появилась еще одна проблема. В Польше – более 11 тысяч населенных пунктов, в которых общественного транспорта просто нет, как нет и транспортной альтернативы у живущих там людей.