Объявлен международный конкурс архитекторов для восстановления шпиля Нотр-Дама

Новости Франции. Для восстановления уникального шпиля Нотр-дам, который рухнул из-за пожара, будет проведён международный конкурс архитекторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он позволит определить, стоит реставрировать шпиль в его исходном виде или же дизайн обновится. Эти и другие вопросы, касающиеся реконструкции собора, обсуждались на заседании правительства Франции.