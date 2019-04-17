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На пост президента Индонезии претендуют действующий лидер и генерал запаса

17 апреля 2019 12:21
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Новости Индонезии. Президентские и парламентские выборы проходят 17 апреля в Индонезии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На пост президента Индонезии претендуют действующий лидер и генерал запаса-1

На пост главы государства претендуют два кандидата: действующий индонезийский лидер Джоко Видодо, а также генерал запаса Прабово Субианто.

На пост президента Индонезии претендуют действующий лидер и генерал запаса-4

Соцопросы предрекают победу первому. Согласно конституции, вместе с президентом избирается и вице-президент. По сообщению наблюдателей, явка в этот раз была значительно выше традиционных для страны 70%. Вскоре на участках начнётся подсчёт голосов, а официальные итоги будут подведены на следующей неделе.

# Выборы # Фотофакт

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