На пост президента Индонезии претендуют действующий лидер и генерал запаса

Новости Индонезии. Президентские и парламентские выборы проходят 17 апреля в Индонезии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На пост главы государства претендуют два кандидата: действующий индонезийский лидер Джоко Видодо, а также генерал запаса Прабово Субианто.

Соцопросы предрекают победу первому. Согласно конституции, вместе с президентом избирается и вице-президент. По сообщению наблюдателей, явка в этот раз была значительно выше традиционных для страны 70%. Вскоре на участках начнётся подсчёт голосов, а официальные итоги будут подведены на следующей неделе.