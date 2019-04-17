Появилась новая версия пожара в соборе Парижской Богоматери

Новости Франции. На восстановление после пожара собора Нотр-Дам понадобится около 5 лет и выглядеть после этого он будет лучше, чем был, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. На восстановление после пожара собора Нотр-Дам понадобится около 5 лет и выглядеть после этого он будет лучше, чем был, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такое заявление сделал президент Франции. Уже на реставрацию святыни собрано более 700 миллионов евро. Причины пожара всё ещё не установлены. Основной версией по-прежнему считаются реставрационные работы. Однако появилась и ещё одна: неисправность проводки.
Также выяснилось, что сотрудники Нотр-Дама не сразу вызвали пожарных после возгорания. Они сделали это лишь спустя 20 минут после первого сигнала тревоги.
Тем временем в соборе продолжают работать эксперты. Им удалось обнаружить медного петуха, который украшал упавший шпиль. На удивление, фигурка практически не получила повреждений. Внутри нее находились мощи святых покровителей Парижа, а также фрагмент Тернового венка Христа.
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Напомним, пожар в соборе парижской Богоматери произошёл 15 апреля.
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