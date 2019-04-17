Из-за вспышки кори в Украине закрыты две школы

Новости Украины. Две школы в Житомирской области Украины приостановили занятия из-за вспышки кори, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В средней школе заболели 6 детей. Медики уже подтвердили диагноз. А в гимназии зафиксированы 4 случая заболевания. В больницу поступили трое учеников и преподаватель.