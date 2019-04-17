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Из-за вспышки кори в Украине закрыты две школы

17 апреля 2019 12:24
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Новости Украины. Две школы в Житомирской области Украины приостановили занятия из-за вспышки кори, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за вспышки кори в Украине закрыты две школы-1

В средней школе заболели 6 детей. Медики уже подтвердили диагноз. А в гимназии зафиксированы 4 случая заболевания. В больницу поступили трое учеников и преподаватель.

Из-за вспышки кори в Украине закрыты две школы-4

В общей сложности с начала 2019 года в области зарегистрировали 1 247 случаев заболевания корью. Более половины заразившихся – дети.

# Вирусные заболевания # Фотофакт

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