«Осталось только выбрать дату». В Украине хотели объявить 9 мая Днём победы над Россией

В праздновании Дня Победы мы не одиноки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В праздновании Дня Победы мы не одиноки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Ольга Коршун, СТВ:
Хотя иногда складывается впечатление, особенно в последнее время, что союзников все меньше. Но пока не будем о грустном. 9 Мая будут отмечать практически во всех странах, которые в то время входили в состав СССР, воевали против нацизма и победили. От своей истории отказываются в Эстонии, Литве и Латвии. Власти этих стран не просто делают вид, что ничего не происходит, а еще и на законодательном уровне запрещают отмечать День Победы.
Изменила курс и Молдова. 9 мая там отмечают День Европы. Как известно, отмечать заранее – плохая примета. А Молдова уже давно мечтает стать частью большой европейской семьи. Но пока ничего не может ускорить воссоединение родственных душ. Еще День Европы отмечают и в Украине. Вот как раз в этом случае удивляться нечему. Но даже в Киеве не додумались отмечать это 9 Мая. Хотя Украину сложно ставить в пример, особенно когда речь заходит о Великой Отечественной. И День Европы – это всего лишь вершина айсберга.
С 2015-го в Украине 8 мая на все тот же европейский манер отмечают День памяти и примирения. Появление такого праздника стало попыткой найти универсальный формат, чтобы вписать в эту дату и ветеранов дивизии СС «Галиция», и представителей канадской и американской диаспор из военной эмиграции, и тех, кто входил в состав антисоветского подполья. В Украине все эти категории со времен Ющенко имели статус ветеранов Великой Отечественной и получали выплаты, но в обществе это не находило большой поддержки. А примирить эти группы никак не получалось, происходило все совсем наоборот.
Ольга Коршун:
Тем временем на государственном уровне стояла задача пересмотреть концепцию Великой Отечественной и провести декоммунизацию Победы. И уже к 2015-му для нового праздника создали соответствующую символику – красные маки, которые должны были заместить советские атрибуты. Кроме того, подчеркивались новые хронологические рамки – 39-й – 45-й. О причинах и характере войны теперь тоже не говорят однозначно, потому что нападение на Польшу ставят в вину СССР и пытаются разделить ответственность Советского Союза с Германией.
Но такие концепции – вовсе не украинское изобретение. Сегодня они существуют во многих странах бывшего соцлагеря, где американцы успешно провели демонтаж советских режимов. Просто те процессы, которые начались в Европе еще в 90-х, в Украину пришли с опозданием. И сейчас режут нам глаза. Правда, и с идеей примирения Киев просчитался – на стороне Красной армии все-таки воевало 6 миллионов украинцев, а лояльных Гитлеру националистов было не больше 400 тысяч. Эти идеи гораздо актуальнее в Европе, где коллаборационизм стал массовым и после войны надо было как-то установить гражданское согласие. Именно поэтому сегодня в Европе не празднуют Победу, а скромно проводят траурные мероприятия 8-го числа, чтобы, как говорят, не раскалывать общество и не ворошить старых обид.
Накануне нынешнего 9 Мая украинская власть посылала самые разные сигналы. С одной стороны, праздник хотели полностью запретить, а с другой – объявить Днем победы над Россией. В Раде в первом чтении даже приняли законопроект. И судя по сопроводительному тексту, Россию уже давно победили, осталось только выбрать дату.
Ольга Коршун:
Но если серьезно, пересмотр итогов Второй мировой войны по факту означает пересмотр территориальной целостности России, например принадлежности Калининградской области или Курильских островов, и последний вопрос сейчас поднят японцами неслучайно. Поэтому отношение к Великой Отечественной войне – не какая-то отвлеченная тема для историков, а вполне реальный политический инструмент для решения конкретных задач.
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