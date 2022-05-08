«Осталось только выбрать дату». В Украине хотели объявить 9 мая Днём победы над Россией

Ольга Коршун, СТВ:

Хотя иногда складывается впечатление, особенно в последнее время, что союзников все меньше. Но пока не будем о грустном. 9 Мая будут отмечать практически во всех странах, которые в то время входили в состав СССР, воевали против нацизма и победили. От своей истории отказываются в Эстонии, Литве и Латвии. Власти этих стран не просто делают вид, что ничего не происходит, а еще и на законодательном уровне запрещают отмечать День Победы.

Изменила курс и Молдова. 9 мая там отмечают День Европы. Как известно, отмечать заранее – плохая примета. А Молдова уже давно мечтает стать частью большой европейской семьи. Но пока ничего не может ускорить воссоединение родственных душ. Еще День Европы отмечают и в Украине. Вот как раз в этом случае удивляться нечему. Но даже в Киеве не додумались отмечать это 9 Мая. Хотя Украину сложно ставить в пример, особенно когда речь заходит о Великой Отечественной. И День Европы – это всего лишь вершина айсберга.

С 2015-го в Украине 8 мая на все тот же европейский манер отмечают День памяти и примирения. Появление такого праздника стало попыткой найти универсальный формат, чтобы вписать в эту дату и ветеранов дивизии СС «Галиция», и представителей канадской и американской диаспор из военной эмиграции, и тех, кто входил в состав антисоветского подполья. В Украине все эти категории со времен Ющенко имели статус ветеранов Великой Отечественной и получали выплаты, но в обществе это не находило большой поддержки. А примирить эти группы никак не получалось, происходило все совсем наоборот.