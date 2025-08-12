О чём Путин и Трамп собираются договориться на Аляске? Лукашенко знал о встрече? Мнение политолога

Андрей Лазуткин, политолог:

Встреча Трампа и Путина на Аляске стала неожиданностью для Европы и Зеленского, а вот кто явно знал, что такая встреча возможна – так это белорусский Президент. Серия предварительных контактов по линии спецпосланников – Келлога и Уиткоффа – наконец обернулась большим событием. Но удастся ли заключить мир через голову Европы и без участия Украины? И о чем в таком случае будут говорить на Аляске? Попробуем догадаться в «Занимательной политологии».

Дедушка Трампа на Аляске зарабатывал на отелях и борделях для старателей во времена золотой лихорадки, от чего пошел семейный капитал Трампа. Поэтому место встречи для него – как малая родина. А для России Аляска – наглядный пример, что территории могут переходить из рук в руки, а границы – получать международное признание, потому что Запад как раз утверждает обратное. Кроме того, в истории продажа Аляски была итогом совместной игры России и США против Британии. Россия тогда проиграла Крымскую войну, ей нужен был союзник, поэтому Штаты специально усиливали за счет своей территории.

То есть Аляска символизирует раскол мира англосаксов. И, самое главное, это общая точка, когда Штаты и Россия выступали вместе против Европы, по сути, как сейчас. Кроме того, Аляска – регион, где добывают нефть. У американцев самые передовые в мире технологии нефтесервиса, американские компании активно работали в России, часть ушла после начала СВО, а часть при администрации Трампа, когда в феврале были введены новые санкции против американского нефтесервиса – до урегулирования украинского кризиса. Разработка некоторых месторождений была заморожена, и, скорее всего, их будут размораживать.

Потому что Трамп любит сделки, как это было с Зеленским по редкоземельным металлам, и с Путиным может быть заявлено о совместной нефте- и газодобыче или о строительстве общих портовых терминалов в виде инвестиций. Трамп все конвертирует в деньги, и мир с Россией должен принести ему барыши, цифры, что хорошо понимают в Кремле.