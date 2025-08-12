На фоне громких заявлений немецких чиновников о готовности наращивать военную мощь на благо всего Евросоюза внутри Германии разгорается кризис, угрожающий парализовать пригородное железнодорожное сообщение. Виной всему – хроническое недофинансирование и кадровый голод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно статистике, 35 % железнодорожной инфраструктуры ФРГ требует восстановления, 17 % – ремонта, а половина сигнальных постов подлежит замене. В 2024 году пунктуальность поездов составила всего 62 %, что является худшим показателем за последние 20 лет. Снизился и уровень безопасности. Причем в Берлине ситуация достигла критической точки: из-за нехватки диспетчеров и техников многие пригородные поезда вынуждены простаивать в депо.

Чтобы хоть как-то справиться с ситуацией, руководство призвало персонал поработать какое-то время сверхурочно. Однако эта инициатива наткнулась на сопротивление профсоюзов, которые требуют повышения заработной платы и вмешательства Федерального министерства транспорта. Ведомство разводит руками и заявляет, что денег на расширение штата нет, а ближайшая реконструкция запланирована на 2027 год.

Помимо этого, в Германии страдают и знаменитые автобаны. Сообщается, что каждый третий километр национальных дорог и каждая пятая автомагистраль требуют ремонта для обеспечения безопасности движения.